По данным ОНФ, в Бурятии сейчас насчитывается 104 свалки
- 52 сигнала, оставленных жителями на интерактивной карте проекта «Генеральная уборка», сейчас находятся в работе, 24 свалки ликвидированы. По республике насчитывается 18 «серых» полигонов, 24 крупные свалки, - отметил региональный координатор проекта «Генеральная уборка» Алексей Бадмаев.
По его словам, на данный момент в Бурятии сложная ситуация по ликвидации свалок. Одной из причин является низкая эффективность заключения договоров с населением по вывозу мусора в частном секторе.
Большинство районов республики, дабы не нарушать природоохранное законодательство, вынуждены вывозить мусор за сотни километров, что увеличивает финансовые затраты. Вскоре свою работу должен начать региональный оператор, но он не приступит к работе пока не запустит мусоросортировочные станции.
- Настораживает то, что у регионального оператора недостаточно техники для обслуживания Бурятии. Надеемся, что оператор выстроит работу с частными компаниями, занимающимися сортировкой и вывозом мусора, что позволит распределить нагрузку по ликвидации свалок, - заявил Алексей Бадмаев.
По информации ОНФ в Бурятии
В Бурятии насчитали 104 свалки
Общество, Фото:
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