На автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск ограничат движение

Через реку Хамней на автомобильной дороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск произойдёт закрытие движения для транспортных средств. Это произойдёт в связи с ремонтом моста на границе с Монголией, около подъёмки пролётных строений.Ограничения были 7, 8, а также будет 11 июля в период с 00:00 часов до 5:00 часов, сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

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