В Улан-Удэ трудотряды собрали 40 мешков мусора



В акциях участвовало 40 молодых горожан. Каждый из них собрал по одному мешку мусора, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



В Улан-Удэ молодёжные трудотряды провели две экологические акции. Участники навели порядок около памятника герою России Алдару Цыденжапову и на набережной реки Уды.