В Улан-Удэ трудотряды собрали 40 мешков мусора

Порядок навели около памятника и на набережной реки
В Улан-Удэ молодёжные трудотряды провели две экологические акции. Участники навели порядок около памятника герою России Алдару Цыденжапову и на набережной реки Уды.
В акциях участвовало 40 молодых горожан. Каждый из них собрал по одному мешку мусора, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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Порядок навели около памятника и на набережной реки
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