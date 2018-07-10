Бурятия победила в литературном конкурсе «Алтарганы-2018»

На фестивале выбрали лучшие книги на бурятском языке и стихи
Состязания среди поэтов и авторов в рамках международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2018» прошли в Национальном музее Усть-Ордынского Бурятского округа.
Победителем в номинации «Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке в количестве не более 3-х (поэма, ода, баллада, элегия, стихотворение, миниатюра) среди молодёжи (возраст от 16 до 35 лет)» стал представитель Бурятии Элбэг Зандраев.
В номинации «Лучшее эссе на бурятском языке среди молодёжи (возраст от 16 до 35 лет)» победителем стал Бальжинимаев Бадма. Его работа также была награждена специальным призом фестиваля. Победителем в номинации «Лучшее эссе на бурятском языке среди взрослых (возраст от 35 лет и старше)» стала Бадмацыренова Цырендолгор.
Также в рамках международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2018» прошёл конкурс книг. В нём участвовало 69 книг из Забайкалья, Бурятии, Монголии и Китая.
В номинации «Лучшая книга на бурятском языке. Детская литература» победителем стала Башкуева-Самбуева Дарима, с книгой «Наран хаана хонодог бэ?». В номинации «Лучшая книга на бурятском языке. Художественная литература» победителями стали Доржиева Виндарья Ринчин-Нимбуевна, книга «Цыденов К. Ш. Бусахал даа хабар», и Доржиева Дулгар Ринчиновна, книга «Эрхэтэн ябаха үйлэмнай».
В номинации «Лучшая книга на бурятском языке. Научно-популярная, справочная литература, публицистика и др.» победителем стала Цыденова Баирма, книга «Буряад хүнэй юртэмсэ: нялха нарай үеын ёhо гуримууд».
Каждый победитель конкурса книги получил сертификат номиналом 20 тысяч рублей. Книги, представленные на конкурсе, передали в фонды Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Книги победителей конкурса передали Центру бурятской культуры в Иркутске.
В конкурсе документального и художественного кино лауреатами стали фильмы: «Холын харгыда», «Хранители» (Hахюунад), «Мунгэн Сэдьхэл», «Алтаргана», «Неиссякаемый источник любви», сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Алтарганы-2018».
Бурятия победила в литературном конкурсе «Алтарганы-2018»
Общество, Фото:
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