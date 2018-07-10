Сотрудники МВД от денег отказались
Жительница Слюдянки признана виновной в покушении на дачу взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Женщина занималась предпринимательской деятельностью по перевозке пассажиров на личном автомобиле, не имея для этого разрешения.
При привлечении к административной ответственности по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ женщина предложила должностным лицам ОМВД России по Слюдянскому району взятку в сумме 15 тыс. рублей. Полицейские от денег отказались.
Подсудимая дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Суд приговорил подсудимую к условному лишению свободы.
Жительницу Иркутской области осудили за взятку полицейским
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