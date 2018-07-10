В Бурятии стартует III всероссийская акция минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.
Министерство здравоохранения России запустило всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Маршрут акции проложен через 30 регионов России. Мобильные пункты тестирования проследуют от Камчатки до Калининграда и сделают остановки в 120 городах. Любой желающий сможет пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.
В Бурятии акция пройдёт с 12 по 17 июля, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
Запланирована организация тестирования в наиболее оживленных местах:
12 июля: ТРЦ «People’s Park» (парковка ост. «Заря») с 10.00 до 18.00 час.
13 июля: ТРЦ «Пионер» (у главного входа) с 10.00 до 18.00 час. (парковка).
16 июля: «Улан-Удэнский ЛВРЗ» - с 10.00 до 18.00 час.
12, 13, 16 июля акция пройдет в г. Кяхта, г. Гусиноозерск, п. Селенгинск Кабанского района.
17 июля - торжественная церемония закрытия всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на театральной площади им. Линховоина Театра оперы и балета с 11.00 до 12.00.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно во время экспрес-тестирования ВИЧ обнаружили у 35-летнего иркутянина. При этом у мужчины никогда не было сексуальных контактов и он не употреблял наркотики.
Жители Бурятии смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ
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В Бурятии стартует III всероссийская акция минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.
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