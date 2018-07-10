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Председателя «Общества без барьеров» в Бурятии не пускали на борт

Председателя «Общества без барьеров» в Бурятии не пускали на борт
Общество,  Фото:АТВ
Сама общественница назвала произошедшее «дискриминацией по признаку инвалидности»

Иркутское авиаагентство отказало в перевозке инвалиду-колясочнику, председателю «Общества без барьеров», члену Общественной палаты России Галине Горбатых, сообщает телекомпания АТВ. 


 

Галина Алексеевна в октябре этого года собирается лететь в Южно-Сахалинск на всероссийский форум сообщества инвалидов-колясочников. И после этого случая у активистки однозначно найдутся ещё пару пунктов, которые нужно будет обсудить на федеральном уровне. Дело в том, что авиакомпания «ИрАэро» отказала женщине в перевозке по необоснованным причинам: «Без сопровождающего билеты не продадим», уточняет АТВ.

- Я считаю, что это дискриминация вообще, дискриминация по признаку инвалидности. Они думают о своей безопасности. Но не думают о тех расходах, которые влечёт для человека, кто передвигается на коляске, - заявила сама Галина Горбатых.

По мнению общественницы, такие условия - это грубое навязывание услуг. Незапланированные затраты на ещё один билет, дополнительные проживание и питание уже на двоих. Не говоря уже о том, что нужно будет найти человека, кто согласится выкроить для этого выходные. Взять ситуацию под контроль пообещала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

- Обращение мы взяли в работу, под контроль. Официально обратились в компанию «ИрАэро» с просьбой провести проверку по данному факту. В ближайшее время, наверное, с минтрансом, общественниками проведём круглый стол-учёбу. Пригласим туда авиакомпании, которые находятся на территории региона, выработаем рекомендации и ещё раз обговорим все эти вопросы, - пояснила Юлия Жамбалова.

Тем не менее, после того, как общественница указала на статью нарушенного закона, представители компании всё же продали женщине билет. Однако, по словам Галины Горбатых, от повторения подобной ситуации не застрахован никто. Потому 12-го июля Общественная палата проведёт заседание вместе с транспортной прокуратурой по факту всех нарушений, связанных с авиаперевозками, уточняет АТВ.

инвалиды авиаперевозки
 
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