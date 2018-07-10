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В Бурятии на лапте разыграют горные велосипеды

В Бурятии на лапте разыграют горные велосипеды
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителей республики приглашают собрать команду

В Бурятии с 16 июля стартует республиканский турнир по лапте. Участие в турнире может принять команда из 8 человек. Игры пройдут на территории спортивной площадки школы №18.

Соревнования стартуют в будние дни с 19:00 часов. В день игры на регистрацию принимаются не более восьми команд. Участники должны быть старше 18 лет. 

Главным приз турнира - 8 горных велосипедов. Победителем прошлого года стала команда «Тацинец», сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики.
 
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