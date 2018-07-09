Там будут соревноваться лучшие повара
14 и 15 июля в Слюдянке состоится гастрономическое мероприятие «Байкальский вкус». По словам организаторов, гостей праздника ждут кулинарные мастер-классы, конкурс «Барбекю», дегустация блюд от лучших шеф-поваров Сибири, ярмарка сельхозпродукции и дикоросов.
Шеф-сомелье научит разбираться в винах. Также в программе фестиваля концертная программа, детская зона, мастер-классы прикладного искусства, народное творчество.
В конкурсах будут участвовать принимают участие профессионалы кулинарной индустрии и ресторанного бизнеса. Лучшие получат денежные призы, кубки, медали, подарки от партнёров и спонсоров, сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
Гастрономический фестиваль состоится на Байкале
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