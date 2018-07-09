Также посетители фестиваля увидели этножилища
8 июля в Парке «Покровский» в Московской области состоялся всероссийский фестиваль «Семья России», посвящённый Дню семьи, любви и верности.
В программе были выступления известных певцов - это финалистка проекта «Голос» Елена Максимова и финалист проекта «Народный артист» Александр Балыков.
В тематической зоне «Этнодеревня малых народов» были представлены чум, яранга и юрта, состоялась экскурсии по жилищам. Кроме того, посетителей ждали игры и развлечения по мотивам народных и национальных игр.
В гастрономической зоне «Сытный двор» была представлена бурятская кухня, сообщают организаторы.
Бурятскую кухню представили на фестивале «Семья России»
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