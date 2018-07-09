Бурятскую кухню представили на фестивале «Семья России»

Также посетители фестиваля увидели этножилища



8 июля в Парке «Покровский» в Московской области состоялся всероссийский фестиваль «Семья России», посвящённый Дню семьи, любви и верности.



В программе были выступления известных певцов - это финалистка проекта «Голос» Елена Максимова и финалист проекта «Народный артист» Александр Балыков.



В тематической зоне «Этнодеревня малых народов» были представлены чум, яранга и юрта, состоялась экскурсии по жилищам. Кроме того, посетителей ждали игры и развлечения по мотивам народных и национальных игр.



В гастрономической зоне «Сытный двор» была представлена бурятская кухня, сообщают организаторы.