Пожилым людям в Бурятии напомнили, как не стать жертвой мошенников

В силу своей доверчивости они зачастую становятся жертвами обмана



Полицейские Бурятии призывают пенсионеров быть более бдительными, следовать рекомендациям полиции, как не попасться на уловку мошенников. А молодых людей сотрудники полиции просят рассказать об этом своим бабушкам и дедушкам, пожилым соседям:



- Не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются работниками социальных, электроснабжающих служб, ЖКХ и других. Позвоните и уточните, направляли ли к вам этого специалиста.



- Не доверяйте, если вам звонят и сообщают, что Ваш родственник или знакомый попал в беду или совершил ДТП, и теперь за него нужно внести залог, штраф, купить дорогие лекарства – в общем, откупиться. Это обман. Постарайтесь прервать собеседника и перезвонить своим родным, узнать, все ли у них в порядке.



- Незнакомец сообщает о выигрыше, блокировке банковской карты или предлагает приобрести товары и таблетки по низким «льготным» ценам либо выдает себя за лекаря и, ненавязчиво интересуясь вашими «болячками», предлагает оказать свои услуги у вас дома. Не верьте – это мошенники.



В случае, если преступление в отношении вас все же произошло, обратитесь в полицию по номерам телефонов 102, 112.