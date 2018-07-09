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Международный фестиваль Typomania пройдёт в Улан-Удэ

Общество, 
Горожане смогут увидеть большую плакатную выставку

12 июля в Галерее искусств народов Азии пройдёт открытие международной выставки плаката «Восток-Запад» и презентация фестиваля «Типомания-2018 в Улан-Удэ».

Фестиваль Typomania проходит с 2012 года. Ежегодно российские и иностранные дизайнеры делятся своим опытом и рассказывают о шрифтовой культуре и графическом дизайне. В 2018 году фестиваль впервые выходит за границы Москвы и предлагает к просмотру работы своих участников в нескольких городах России. Улан-Удэ — один из городов, принявших у себя фестиваль и проходящую в его рамках плакатную выставку «WEST-EAST-POST».

Тема Типомании-2018 — «Восток-Запад». В центре внимания фестиваля — большая плакатная выставка «WEST-EAST-POST». В рамках дизайн-акции десятки дизайнеров со всего мира с помощью визуального языка плаката раскрыли основную тему фестиваля в совершенно разных контекстах: от географических до политических. Участники проекта — известные графические дизайнеры — трактовали заданную тему по-своему, вкладывая в свою работу узнаваемые символы и личные переживания.

Кроме плакатов акции «Восток-Запад», в экспозиции выставки будут представлены работы традиционных бурят-монгольских каллиграфов, от Центра каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг. Небесное письмо». Таким образом, Восток и Запад, плакат и каллиграфия, сойдутся ещё раз и уже на бурятской земле, сообщают организаторы.

С 12 июля по 27 сентября вход на выставку свободный и бесплатный, а в сентябре в Улан-Удэ пройдут мероприятия фестиваля Типомания с приглашёнными дизайнерами из Москвы и каллиграфами из Монголии.

Открытие выставки состоится 12 июля в 19.00 в Галерее искусств народов Азии (ул. Ленина 42). 

Вход свободный по предварительной регистрации, анкета участника по ссылке: https://goo.gl/forms/tSoypoeP7kALjxeu1
 
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