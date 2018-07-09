В Бурятии устранят 17 мест концентрации ДТП

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Бурятии запланированы мероприятия по устранению 17 мест концентрации ДТП



Из них 3 на федеральной автомобильной дороге Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита в районе Улан-Удэ, и 1 на автодороге регионального значения «Подъезд от Федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал» к Улан-Удэ (со стороны с.Мухоршибирь), Тарбагатайский район».



А также 10 мест концентрации ДТП на автодорогах местного значения в Улан-Удэ. В проект вошли такие улицы, как Иволгинская, Комсомольская, проспект Автомобилистов, Пищевая, Терешковой, Ключевская, Трубачеева, Гагарина, Комарова.



Особое внимание уделяется модернизации светофоров, пешеходных переходов, установке ограждений и развитию систем автоматической фото-видеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

