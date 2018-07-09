Супруги в Бурятии отметили «бриллиантовый» юбилей

Общество, Фото: Минсоцзащиты республики

Семью наградили медалью «За любовь и верность»



Отдел социальной защиты населения по Баргузинскому району вручил медали «За любовь и верность» семье Солбона и Дарьи Цыдыповых из села Баянгол, проживших в браке 60 лет. Супружеской паре также подарили почётную грамоту от главы Бурятии.



В День семьи, любви и верности в Баргузинском отделении ЗАГС также прошло бракосочетание молодой семьи Яньковых, которых поздравили представители администрации района, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

