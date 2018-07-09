Проект «Иркутские кварталы» получил золотой диплом всероссийского фестиваля

В рамках фестиваля прошли четыре смотра-конкурса «Лучший объект сохранения и развития», «Лучшая студенческая работа», «Лучшее печатное издание», «Регионы России», в них приняли участие 23 региона, 46 проектов, 78 студенческих работ, 18 печатных изданий.



Сегодня проект «Иркутские кварталы» охватывает около 80 гектаров и более 100 объектов культурного наследия в центральной части Иркутска в границах улиц Седова, Тимирязева, Карла Либкнехта, Горная, Подгорная до границы с мемориальным парком «Иерусалимская гора» и улицей Коммунаров. Цель проекта - создать современную городскую среду, сохранив уникальное наследие деревянного зодчества, наполнить актуальным смыслом исторический центр города, используя потенциал предпринимателей.



Кроме этого, на территории реализации проекта уже построено 15 объектов, на стадии строительства находятся 13, на стадии проектирования - 22 объекта. Градостроительную подготовку проходят еще 13 площадок.



В будущем в проекте «Иркутские кварталы» предполагаются сотни точек притяжения - коммерческие организации, достопримечательности, инфраструктурные объекты.



Проект «Иркутские кварталы», представляющий Иркутск в смотре-конкурсе «Регионы России», получил высшую награду - золотой диплом - фестиваля в разделе «Многовековые традиции». Дипломы победителей вручены мэру Иркутска Дмитрию Бердникову, а также инициаторам и авторам проекта -представителям АНО «Иркутские кварталы» и ООО «Сибирская лаборатория урбанистики», сообщает пресс-служба администрации города.