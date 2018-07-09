В Забайкалье пресекли захват «террористами» склада ГСМ

На учебно-тренировочном комплексе в Забайкальском крае состоялось тактико-специальное учение



Военнослужащие подразделений военной полиции отразили нападение условных террористов на один из объектов минобороны.



- В ходе динамического розыгрыша была смоделирована ситуация по отражению попытки проникновения и захвата группой условных террористов полевого склада ГСМ, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



«Нападавшие» с использованием автомобилей предприняли попытку протаранить ограждение и попасть на территорию с целью уничтожения склада. В ходе практической части учений военные полицейские выполнили задачи по блокированию и уничтожению незаконного вооруженного формирования, не допустив проникновения на военный объект.



В ходе учебного боя были отработаны элементы задержания и конвоирования задержанных условных террористов.



Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации. В роли условных террористов выступили военнослужащие военной полиции.



Подобные учения способствуют совершенствованию уровня профессиональной подготовки военных полицейских, уточняет пресс-служба ВВО.



