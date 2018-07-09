Говядину уничтожат
7 июля госинспекторами Наушкинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора в пункте «Наушки» провели досмотр поезда, следующего из Монголии в Россию.
Во время проверки выявлен факт нарушения законодательства в области ветеринарии: гражданин пытался ввезти 3,5 килограмма сушёной говядины, нарушив положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Таможенного союза. Продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении.
В отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Мясо изъято и подлежит уничтожению, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии изъяли сушёное мясо из Монголии
Общество, Фото:
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