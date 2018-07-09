Жители Бурятии поучаствуют в Байкальском молодёжном форуме

Пройдут мастер-классы с политиками и встречи с предпринимателями



С 2 по 6 августа на Байкале в Кабанском районе пройдёт Байкальский молодёжный форум. В его рамках запланированы семинары, мастер-классы с ведущими экспертами в области молодёжной политики, работы с общественными организациями, встречи с известными предпринимателями, медиаличностями, спортсменами России.



Выступит на одной из площадок форума, и глава Бурятии Алексей Цыденов. Участие в мероприятии могут принять молодые люди от 18 до 35 лет, как в составе делегации от муниципалитетов, от общественных организаций, так и самостоятельно.



Для участия необходимо до 25 июля пройти регистрацию на сайте «Молодёжь России» (https://ais.fadm.gov.ru), сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.

