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В Иркутске студенты протестуют против закрытия Института нацбезопасности

Общество, 
В вузе расформировывают кафедру налогов и таможенного дела

Студенты Байкальского государственного университета (БГУ) в Иркутске собирают подписи под петицией на имя ректора вуза Александра Суходолова против закрытия Института национальной безопасности. Петиция размещена на платформе change.org. Пока под ней оставили подписи около 350 человек.

С 1 июля Институт национальной безопасности Байкальского государственного университета расформировывают. профильную кафедру налогов и таможенного дела, выпускавшую студентов по направлениям «экономическая безопасность», «таможенное дело», «налогообложение и контроль», а также «государственный аудит, контроль и безопасность» также ликвидируют.

«В результате профильный институт и профильная кафедра, на базе которых осуществлялась подготовка специалистов, обеспечивающих экономическую безопасность нашей страны, уничтожены. Студенты распределены в институты и на кафедры университета, не имеющие совершенно никакого отношения к подготовке специалистов названных профилей подготовки. В частности, специальности Налоговый контроль и Государственный аудит переданы на кафедру бухгалтерского учета и статистики; специальность Таможенное дело – на кафедру коммерции и логистики, специальность Экономическая безопасность – на кафедру мировой экономики», - говорится в документе.

По мнению авторов петиции, в результате такой передачи «профильность подготовки специалистов полностью выхолащивается, что приведёт к существенному ухудшению качества образования и скажется на перспективах дальнейшего трудоустройства выпускников». Отмечается, что мнение работодателей педагогических работников и студентов при принятии данного решения не учитывалось.

Студенты просят сохранить кафедру налогов и таможенного дела как структурное подразделение. В противном случае они обещают обратиться за защитой своих прав к должностным лицам, включая уполномоченного по правам человека, а также организовывать пикеты и митинги.

студенты
 
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