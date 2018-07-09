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В ангарской колонии нашли множество телефонов и колющих предметов

Общество, 
Прокуратура провела проверку в исправительной колонии №15 в Ангарске

Здесь был выявлен ряд нарушений требований уголовно-исполнительного законодательства и других федеральных законов, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В частности, осуждённые имеют возможность хранить запрещённые предметы.

С начала года сотрудниками учреждения в ходе обысков у осуждённых обнаружено и изъято значительное количество средств мобильной связи и колюще-режущих предметов. Запрещённые предметы были обнаружены прокурорскими работниками и в ходе проверки при простом обходе территории.

- Также в колонии не соблюдаются требования ч. 1 ст. 12 УИК РФ о доведении до осуждённых информации о их правах и обязанностях, порядке и условиях отбывания наказания. На стендах с правовой информацией, размещенных в помещениях двух отрядов, отсутствуют сведения об изменениях, внесённых ещё в декабре 2017 года в УИК РФ и правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и предусматривающих возможность увеличения при хорошем поведении осуждённым времени прогулки, - уточняют в прокуратуре.

По причине отсутствия достаточного объёма производственных заказов, невысокой квалификации осуждённых, ненадлежащей организации производственного процесса большая часть осуждённых не трудоустроена. В этом году число трудится всего четверть от всех трудоспособных осуждённых.

Внесено представление временно исполняющему обязанности начальника ГУФСИН России по Иркутской области.

колония
 
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