Всебурятский фестиваль «Алтаргана» завершился

XIII международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана» завершился в воскресенье, 8 июля в Иркутске
Торжественная церемония закрытия состоялась на стадионе «Труд». Губернатор Сергей Левченко передал флаг фестиваля заместителю председателя правительства Забайкальского края Бато Доржиеву. Этот регион следующим примет «Алтаргану». Там масштабное международное мероприятие пройдёт в 2020 году. Такое решение было принято на расширенном заседании организационного комитета фестиваля, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутске бурятский национальный фестиваль шёл четыре дня. В его рамках состоялась международная научно-творческая конференция «Этнокультурные бренды Байкальского региона», а также 14 творческих конкурсов и шесть спортивных соревнований. Участие в них принимали команды Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия, Монголии и автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной республики.
Губернатор Сергей Левченко наградил лауреатов конкурса красавиц «Дангина». Это пять девушек – Алина Дондукова и Виктория Криволапова из Республики Бурятия, Арюна Доржиева и Алтана Жамьянова из Забайкальского края и Анастасия Данилова из Иркутской области.
Также на сцене были вручены призы лауреатам конкурса фольклорных коллективов «Один день бурята» и конкурса работ модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность», в котором было выявлено 12 лучших участников (по три в каждой из четырёх номинаций). Затем состоялась церемония затухания чаши огня фестиваля, артисты, участники и гости фестиваля исполнили ёхор дружбы.
- Завершается XIII международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2018»! Это было яркое, запоминающееся и зрелищное событие! Я выражаю слова благодарности всем, кто принял участие в организации фестиваля, зрителям и участникам, представителям официальных делегаций, регионам и странам! Фестиваль «Алтаргана» является поистине уникальным и ярким примером того, как дружно, единой семьей живут народы нашей страны, с каким уважением относятся к традициям, культуре, языку и обычаям друг друга, как поддерживает государство коренные и малочисленные народы, – сказал Сергей Левченко.
Как сообщал «Байкал-Daily», абсолютным чемпионом «Алтарганы» по борьбе стал спортсмен из Бурятии Балдан Цыжипов, получивший автомобиль.
Всебурятский фестиваль «Алтаргана» завершился
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XIII международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана» завершился в воскресенье, 8 июля в Иркутске
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