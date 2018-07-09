Китайская студентка: Очень понравилось на Байкале

Девушка учится во Владивостоке



22-летняя студентка из Китая Гао Мингью, живущая во Владивостоке, поделилась впечатлениями от поездки на Байкал. Об этом она рассказала в интервью порталу «Deita.ru».



- В июне мы с друзьями съездили на Байкал, и нам очень понравилось. Было холодно и много комаров, но озеро огромное, остров Ольхон красивый, а ещё мы съели очень много рыбы, - поделилась Гао Мингью.



Девушка призналась, что ей показалось странным небольшой выбор морепродуктов во Владивостоке.



- Да, правда, в Китае нам доступно больше интересных овощей и фруктов. Но здесь их тоже можно найти в небольшом количестве и чаще в сушеном виде на китайских рынках, - поделилась студентка.

