Девушка учится во Владивостоке
22-летняя студентка из Китая Гао Мингью, живущая во Владивостоке, поделилась впечатлениями от поездки на Байкал. Об этом она рассказала в интервью порталу «Deita.ru».
- В июне мы с друзьями съездили на Байкал, и нам очень понравилось. Было холодно и много комаров, но озеро огромное, остров Ольхон красивый, а ещё мы съели очень много рыбы, - поделилась Гао Мингью.
Девушка призналась, что ей показалось странным небольшой выбор морепродуктов во Владивостоке.
- Да, правда, в Китае нам доступно больше интересных овощей и фруктов. Но здесь их тоже можно найти в небольшом количестве и чаще в сушеном виде на китайских рынках, - поделилась студентка.
Китайская студентка: Очень понравилось на Байкале
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