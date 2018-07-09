В Слюдянке Иркутской области благоустроили береговую линию Байкала от МЧС до мыса Шаманский
Здесь установлены контейнеры, обустроены пикниковые зоны и территория пляжа. Изготовлены два навеса от дождя, кабинка для переодевания, десять информационных стендов, семь столов с лавками, два туалета и двадцать контейнеров. Для любителей селфи на пляже оборудована фотозона, сообщает газета «Областная».
— Мы были в прошлом году на Байкале в этом же месте, тогда столиков не было, кабинки для переодевания тоже, сейчас вот мусорные баки поменяли на новые, даже поставили баню на берегу, и в целом здесь почище стало, — рассказала «Областной» постоянная посетительница пляжа Елена.
В Слюдянке обустроили пляж на Байкале
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