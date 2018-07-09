В Кабанском районе родилась пятая двойня

Общество, Фото: ЗАГС РБ

«Юбилейной» двойней оказались мальчики



5 июля в Кабанском районе зарегистрировали пятую двойню. «Юбилейные» малыши появились в семье Ермаковых Сергея и Ольги. Мальчиков назвали Матвей и Никита. Теперь в семье трое сыновей.



Ведущий специалист-эксперт отдела Екатерина Власова поздравила родителей и пожелала семье здоровья, счастья, добра и вручила свидетельства о рождения, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.

