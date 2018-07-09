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В Улан-Удэ опровергли информацию об отчислении учеников 49-й школы

В Улан-Удэ опровергли информацию об отчислении учеников 49-й школы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В администрации города успокоили разволновавшихся родителей

Родители вчерашних девятиклассников школы №49 Улан-Удэ забили тревогу, заявляя, что их детей не переводят в 10 класс. Причины тому родители называли разные – от отсутствия прописки на относящейся к школе территории до успеваемости.

Однако в комитете по образованию администрации Улан-Удэ информацию об отчислении учеников опровергли.

В комитете «Байкал-Daily» объяснили, что в школе работают 4 профильных класса. Весной среди 9-классников провели анкетирование, где дети должны были сделать свой выбор. Из 223 человек определились с выбором 148, они уже зачислены в профильные классы.

Ещё около 50 человек продолжить обучение отказались добровольно.

Все оставшиеся (менее 20 человек), не определившиеся с выбором школьники, вопреки опасениям родителей, не будут отчислены, заверили в комитете. Они продолжат обучение в универсальном классе.

В комитете пояснили, что предварительно, с этими учениками провели беседы, после которых и пошли слухи о массовом отчислении.

- Им предложили подумать – может, пойти в колледж, техникум, получить среднее профессиональное образование, - объяснила начальник управления образования и дошкольного воспитания Любовь Цепкова.

Но окончательное решение может быть принято только школьниками и их родителями, заверила она.

В комитете также подтвердили, что для оптимизации количества учащихся в каждой школе учитывается обязательное обучение детей в соответствии с пропиской. Но при этом дети, окончившие курс основной школы, имеют право поступить на следующую ступень обучения в той же школе.

- 13-ти детям, действительно, были написаны уведомления о том, что они могут обучаться по месту своего проживания. Это дети, которые приезжают с разных микрорайонов города. И в целях безопасности в дороге, экономии времени родителям было предложено обучать детей по месту проживания, - объяснила Цепкова.

Она подчеркнула, что это была рекомендация, а не ультиматум.
школы ГорсоветУУ
 
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