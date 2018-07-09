В Улан-Удэ опровергли информацию об отчислении учеников 49-й школы

В администрации города успокоили разволновавшихся родителей
Родители вчерашних девятиклассников школы №49 Улан-Удэ забили тревогу, заявляя, что их детей не переводят в 10 класс. Причины тому родители называли разные – от отсутствия прописки на относящейся к школе территории до успеваемости.
Однако в комитете по образованию администрации Улан-Удэ информацию об отчислении учеников опровергли.
В комитете «Байкал-Daily» объяснили, что в школе работают 4 профильных класса. Весной среди 9-классников провели анкетирование, где дети должны были сделать свой выбор. Из 223 человек определились с выбором 148, они уже зачислены в профильные классы.
Ещё около 50 человек продолжить обучение отказались добровольно.
Все оставшиеся (менее 20 человек), не определившиеся с выбором школьники, вопреки опасениям родителей, не будут отчислены, заверили в комитете. Они продолжат обучение в универсальном классе.
В комитете пояснили, что предварительно, с этими учениками провели беседы, после которых и пошли слухи о массовом отчислении.
- Им предложили подумать – может, пойти в колледж, техникум, получить среднее профессиональное образование, - объяснила начальник управления образования и дошкольного воспитания Любовь Цепкова.
Но окончательное решение может быть принято только школьниками и их родителями, заверила она.
В комитете также подтвердили, что для оптимизации количества учащихся в каждой школе учитывается обязательное обучение детей в соответствии с пропиской. Но при этом дети, окончившие курс основной школы, имеют право поступить на следующую ступень обучения в той же школе.
- 13-ти детям, действительно, были написаны уведомления о том, что они могут обучаться по месту своего проживания. Это дети, которые приезжают с разных микрорайонов города. И в целях безопасности в дороге, экономии времени родителям было предложено обучать детей по месту проживания, - объяснила Цепкова.
Она подчеркнула, что это была рекомендация, а не ультиматум.
В Улан-Удэ опровергли информацию об отчислении учеников 49-й школы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В штабе Восточного военного округа продолжает работу телефон горячей линии по призыву
В администрации города успокоили разволновавшихся родителей
С мужчиной всё в порядке
Родителям рассказали о льготах и подарили книги
День шоколада пройдёт 14 июля в иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского
В Баунтовском районе республики сёла оказались отрезаны от цивилизации
Это более 150 тысяч кадастровых дел
Победил иркутянин на коне по кличке Кардиф
Для гостей провели соревнования и показали концерт
Для детей и родителей проводят тренинги и мастер-классы
В Улан-Удэ отметили «День семьи, любви и верности». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Известный борец из Бурятии стал абсолютным победителем «Алтарганы»
Общество, 08.07.2018
Тысячи улан-удэнцев пришли на стадион болеть за сборную России. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Общество, 08.07.2018
На выезде из Хоринска установили новый социальный баннер