Родителям рассказали о льготах и подарили книги
Семинар, организованный региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов «Найдал» с названием «Ваше право» провели в Прибайкальском районе. Общественники объехали почти всю республику и в каждом районе проводили встречи с инвалидами и родителями особенных детей.
На встрече рассмотрели права и льготы детей-инвалидов и их родителей (законных представителей) и инвалидов, действующие на территории Бурятии и России. Всем участникам семинара подарили книги – путеводитель для инвалидов и родителей детей-инвалидов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии провели семинар для особенных детей
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