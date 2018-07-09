В Бурятии провели семинар для особенных детей

Родителям рассказали о льготах и подарили книги



Семинар, организованный региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов «Найдал» с названием «Ваше право» провели в Прибайкальском районе. Общественники объехали почти всю республику и в каждом районе проводили встречи с инвалидами и родителями особенных детей.



На встрече рассмотрели права и льготы детей-инвалидов и их родителей (законных представителей) и инвалидов, действующие на территории Бурятии и России. Всем участникам семинара подарили книги – путеводитель для инвалидов и родителей детей-инвалидов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

