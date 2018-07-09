В Бурятии 25% кадастровых дел перевели в электронный вид

Это более 150 тысяч кадастровых дел



В 2014 году Росреестр утвердил стратегию архивного хранения и перевода в электронную форму дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел. Согласно ей, до конца 2019 года весь бумажный архив учреждения планируется перевести в электронный вид.



На сегодняшний день Кадастровая палата Бурятии перевела в электронный вид 158722 кадастровых дел. Это составляет 25% от общего количества запланированного объёма.



- На конец июня специалистами полностью перекомплектованы и переведены в электронный вид кадастровые дела по Бичурскому, Еравнинскому, Муйскому и Тункинскому районам, - уточнила Елена Кыштымова, начальник отдела ведения архива учреждения.



Перевод кадастровых дел в электронный вид способствует повышению оперативности использования документов, что значительно сокращает сроки оказания государственных услуг, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Бурятии.

