Это более 150 тысяч кадастровых дел
В 2014 году Росреестр утвердил стратегию архивного хранения и перевода в электронную форму дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел. Согласно ей, до конца 2019 года весь бумажный архив учреждения планируется перевести в электронный вид.
На сегодняшний день Кадастровая палата Бурятии перевела в электронный вид 158722 кадастровых дел. Это составляет 25% от общего количества запланированного объёма.
- На конец июня специалистами полностью перекомплектованы и переведены в электронный вид кадастровые дела по Бичурскому, Еравнинскому, Муйскому и Тункинскому районам, - уточнила Елена Кыштымова, начальник отдела ведения архива учреждения.
Перевод кадастровых дел в электронный вид способствует повышению оперативности использования документов, что значительно сокращает сроки оказания государственных услуг, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Бурятии.
В Бурятии 25% кадастровых дел перевели в электронный вид
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