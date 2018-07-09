В Бурятии прошёл «детский Сурхарбан»

Для гостей провели соревнования и показали концерт



В Закаменском районе прошёл традиционный праздник Сурхарбан. Участие в праздничном концерте приняли подопечные комплексного центра социального обслуживания населения «Баянгол».



- Песенное исполнение подопечных учреждения настолько понравилось зрителям, что их пригласили выступить в соседнем селе Мыла на летнем спортивном мероприятии, - сообщают организаторы.



Также проживающие учреждения поучаствовали в мастер-классе по лепке бууз. В рамках Сурхарбана прошли спортивные соревнования по волейболу, борьбе, гиревому спорту и «детский Сурхарбан», который провели педагоги Баянгольской средней школы, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

