Улан-удэнские семьи признались в любви (фоторепортаж)

В Улан-Удэ отметили «День семьи, любви и верности». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



Накануне в парке «Юбилейный» состоялся семейный фестиваль «Счастливы вместе». Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности.



Фестиваль начался с парада семей «Вместе весело шагать», затем выступили певцы и танцоры с творческими номерами. Также работали спортплощадки, где взрослые и дети смогли найти занятие по душе. Кроме того, улан-удэнские рукодельницы провели для желающих мастер-классы.



Также прошёл конкурс «Самая оригинальная шляпа», а дети участвовали в конкурсе рисунков «Моя семья». Все желающие смогли сфотографироваться на фото зоне «love is...».

