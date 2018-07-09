В Улан-Удэ отметили «День семьи, любви и верности». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Накануне в парке «Юбилейный» состоялся семейный фестиваль «Счастливы вместе». Мероприятие было приурочено ко Дню семьи, любви и верности.
Фестиваль начался с парада семей «Вместе весело шагать», затем выступили певцы и танцоры с творческими номерами. Также работали спортплощадки, где взрослые и дети смогли найти занятие по душе. Кроме того, улан-удэнские рукодельницы провели для желающих мастер-классы.
Также прошёл конкурс «Самая оригинальная шляпа», а дети участвовали в конкурсе рисунков «Моя семья». Все желающие смогли сфотографироваться на фото зоне «love is...».
Улан-удэнские семьи признались в любви (фоторепортаж)
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