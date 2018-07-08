На Байкале пройдёт форум «Команда Бурятии»

С 2 по 6 августа на озере Байкал в Кабанском районе Бурятии пройдет молодёжный форум



Форум получил название «Команда Бурятии». Это ключевое молодёжное событие в жизни республики, сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.



В рамках форума запланированы семинары, мастер-классы с ведущими экспертами в области молодёжной политики, работы с общественными организациями, встречи с известными предпринимателями, медиаличностями, спортсменами России.



Примет участие на одной из площадок форума глава Бурятии Алексей Цыденов.



Организаторами запланировано проведение краш-тестов социальных проектов, где молодые ребята усилят свои проекты, смогут получить бесценные рекомендации от практиков, экспертов, предпринимателей по наполнению и реализации своих идей.



Участие в молодёжном форуме могут принять молодые люди от 18 до 35 лет, как в составе делегации от муниципалитетов, от общественных организаций, так и самостоятельно.



Контактные данные организаторов указаны на сайте минспорта Бурятии - http://egov-buryatia.ru/minsport/press_center/news/detail.php?ID=13448

