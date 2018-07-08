В Бурятии набравшая 200 баллов на ЕГЭ выпускница раскрыла секрет успеха

Как сообщал «Байкал-Dailу», в этом году две выпускницы из Улан-Удэ, ученицы школ № 25 и № 49 стали мультистобалльниками, набрав по 100 баллов на ЕГЭ и по истории, и русскому языку.
Шункова Ольга, выпускница школы №49, рассказала, что своим результатом не удивляется. Девушка призналась, что очень волновалась перед началом экзаменов, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
- Усиленную подготовку к ЕГЭ я начала с 11-го класса. Хватило одного года для того, чтобы написать ЕГЭ на 100 баллов. Я считаю, если человек хочет и стремится к хорошему результату, ему и одного года может хватить, - отмечает выпускница.
Безусловно, подобный результат не дался без должного терпения и усердия.
- В период подготовки к ЕГЭ, первые полгода я тратила дополнительно, после школы, около 6 часов, во втором полугодии стало легче, 3-х часов было достаточно, - сказала мультистобалльница.
Ольга, как и любой школьник, испытывала волнение перед ЕГЭ, но точное знание предмета и должная подготовка помогли ей с этим справиться.
- Перед экзаменами было очень сильное волнение, но когда я увидела билет, сразу успокоилась, так как поняла, что все знаю и с заданиями справлюсь, - рассказала она.
Мультистобалльница планирует стать юристом и подает документы в Московский государственный университет.
В МГУ, на факультет биоинженерии и биоинформатики, также поступит москвич, установивший в этом году рекорд ЕГЭ. Выпускник столичной школы № 179 Руслан С. набрал по 100 баллов на экзаменах по русскому языку, математике профильного уровня, биологии и химии.