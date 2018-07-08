Сегодня, 8 июля, погоду в Бурятии определяет южный циклон
Днём на большей части территории республики дожди, местами грозы с ливнями. Ветер северо-западный 5-10, местами 15-20 м/с.
Температура днём +14,+19, местами +20,+25.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём до 15 м/с. Температура днём +20,+22.
В Улан-Удэ ожидается умеренная жара
Общество, Фото:
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