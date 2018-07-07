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Делегация Бурятии принимает участие в «Алтаргане 2018»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Иркутской области проходят спортивные состязания, конкурсы красоты и концерты

Накануне в Иркутской области стартовал традиционный фестиваль бурятского народа «Алтаргана», гостями стали российские регионы, Китай и Монголия. В состав делегации Бурятии вошло около тысячи человек.

Тринадцатый по счету фестиваль бурятского народа «Алтаргана-2018» проходит с 6 по 8 июля в Иркутске и Усть-Ордынском бурятском округе. Ранее Иркутская область уже принимала праздник в 2008 году, а последняя «Алтаргана» проходила в 2016 году в Улан-Удэ.

В состав делегации Бурятии вошли участники творческих конкурсов и спортивных состязаний, люди, внесшие большой вклад в развитие культуры, спорта, образования. Вместе с официальной делегация на «Алтаргану» приедет Глава Бурятии Алексей Цыденов и ряд министров.

Утром 6 июля на стадионе «Труд» началась спортивная программа праздника - бурятская национальная борьба, бурятские шахматы, разбивание берцовой кости. В турнире по бухэ барилдаан состязаются 95 борцов в четырех весовых категориях, а в һээр шаалган — 85. Уже определились победители в женской секте турнир лучников — первое место заняла представительница Агинского бурятского округа Лыгжема Сосорова, на второй строчке Надежда Бадмацыренова из Забайкалья, а бронзовую награду забрала Елена Николаева (Иволгинский район, Бурятия).

Также стартовали творческие конкурсы, которых теперь насчитывается 14. Основная часть проходит в Иркутске, где для «Алтарганы» зарезервировали лучшие площадки. Четыре конкурса пройдет на территории поселка Усть-Ордынский - конкурсы улигершинов и исполнителей одической поэзии, бурятской поэзии, эссе и презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса», сообщает пресс-служба правительства республики.

Конкурс красоты «Дангина» собрал в этом году 16 участниц из Бурятии, Забайкалья, Иркутской области и Монголии. Бурятию представляют студентка Колледжа искусств имени Чайковского Алина Дондукова и Виктория Криволапова из республиканского национального лицея. Не менее зрелищным обещает стать конкурс модельеров, где будут представлены как традиционная одежда, так как прет-а-порте. Свои авторские модели на конкурсе представит Улзыма Ванзатова, разработавшая собственную технологию по производству войлока, из которого создает красивые женские наряды. Большая конкуренция и в конкурсе художественной фотографии - 27 мастеров представили на конкурс 125 работ в двух номинациях. Из шести регионов России, Китая и Монголии приехали участники конкурса эстрадной бурятской песни.

Вечером 6 июля на стадионе «Труд» пройдет торжественная церемония открытия. Бурятская делегация, которую возглавит Алексей Цыденов, представит костюмы пяти этнических групп бурят – хоринских, селенгинских, баргузинских, иркутских бурят и хонгодоров.

Напомним, спортивные и творческие конкурсы завершатся только 8 июля. В этот же день состоятся конные скачки, награждение победителей и церемония закрытия.
Алтаргана
 
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