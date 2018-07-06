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Улан-удэнцам не даёт спать громкая музыка из машин на «Пионере»

Улан-удэнцам не даёт спать громкая музыка из машин на «Пионере»
Общество, 
Любители автомобилей и очень громкой музыки почти каждую ночь занимают площадку возле торгового центра

Жительница Улан-Удэ, живущая на улице Смолина, пожаловалась «Байкал-Daily» на постоянные ночные неофициальные «автоконцерты» возле торговых центров «Пионер» и «Домашний». По словам женщины, устраиваются они постоянно и уже не первый год.

- Чуть ли не каждый день. Слышимость шикарная, ещё и ветром от реки доносит. Спать невозможно. Дома душно, окна открыты, музыка орёт, как будто под окнами машина стоит! На многочисленные сообщения получаем одни отписки - ничего не меняется, - рассказала она.

И друзей по несчастью у неё немало – в этом вопросе солидарны жители других домов на Смолина и даже на улице Сухэ-Батора. 





Многие из них неоднократно обращались в МВД, о чем говорит ответ на обращение нашей собеседницы, которое она написала ещё в 2016 году по вопросам ночного шума и гонок на территории торгового центра.

- В связи с поступающими обращениями участников дорожного движения и жильцов близлежащих домов о нарушении общественного порядка, собственнику ТРЦ «Пионер» направлялись письма с требованием нанести горизонтальную дорожную разметку с установкой металлических ограждений, разделяющих потоки транспортных средств на территории, однако ответа не последовало, - говорится в ответе.

А по факту шумности посоветовали обратиться в Роспотребнадзор, который может зафиксировать факт превышения уровня шума и дать предписание владельцу ТРЦ «Пионер» установить шумопоглощающие экраны. Буквально вчера наша собеседница позвонила в очередной раз в полицию с жалобой на шум.

- Полиция приняла звонок, а музыка продолжалась дальше. У нас даже ГИБДД не могут ничего сделать, с этим «Пионером», пишут письма собственнику, и тишина в ответ. В общем, кругом никто не слышит. Так и живём года 3-4 уже, - сетует улан-удэнка. 
шум автомобили
 
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