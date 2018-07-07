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Блогер показал подводную красоту Байкала (видео)

Блогер показал подводную красоту Байкала (видео)
Общество, 
Это было его первое погружение под воду

На днях в сети появилось видео, где парень погружается на дно Байкала. Под музыку в гидрокостюме, Егор первый раз погрузился под воду на 15 метров. Курсы по фридайвингу – плаванию под водой на задержке собственного дыхания, он прошёл ещё год назад, но не нырял, потому что не было возможности, снаряжения и единомышленника.

- И вот, не так давно, мой дорогой друг, по моей рекомендации, тоже окончил эти курсы, и вчера были наши первые серьёзные погружения, на Байкале. Под чутким руководством нашего тренера, я достиг глубины 15 метров, - написал в своём блоге Егор.



В минутном ролике он показал погружение, дно Байкала и вид неба через прозрачную воду. Он признался, что мечтал об этом с самого детства. Его мечты и надежды оправдались.

- Это новые и необычные ощущения при заходе на каждый новый метр, это абсолютное чувство полёта и восхищение пространством, это иное ощущение времени и познание собственного организма, - пишет он.
Байкал
 
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