Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Июля

05 Июля

Популярное

В Бурятии подвели итоги конкурса «Ускользающее наследие»

Общество, 
Имена победителей объявят 14 июля на фестивале «Ночь Ёхора»

Театр «Байкал» подвёл итоги конкурса «Ускользающее наследие». Конкурс проходил на протяжении двух месяцев, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.

2 июля состоялось заседание экспертного жюри в ходе которого было оценено более 150 заявок из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

На протяжении пяти часов члены жюри просмотрели более 500 роликов, среди которых архивные семейные аудио-, видеозаписи и рукописи. Работы оценивались по нескольким критериям – уникальная мелодика, старинные мелизмы и подлинный текст песни.

В состав конкурсной комиссии вошли 5 знатоков бурятского фольклора. Заслуженный деятель искусств России, директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев, Заслуженный работник культуры Бурятии Жаргалма Цынгуева, этнограф Дарима Николаева, преподаватель кафедры народного пения ВСГИК Соелма Маншеева и заведующая сектором бурятского фольклора РЦНТ Арюна Банзаракцаева.

Члены жюри отметили творческий подход конкурсантов. Дедушки и бабушки, исполняли малоизвестные бурятские песни и ульгэры на фоне гор, степей, сидя на лавке, убаюкивая внуков и даже играя на морин хууре. Работы были представлены как в виде коротких вайнов, так и полноценных короткометражных фильмов.

По результатам конкурсного отбора были определены 3 победителя, которые получат путёвки во Всероссийские детские лагеря «Океан» и «Орлёнок», а также, специальный приз IPhone X.

Кроме, жюри учредили дополнительные призы ещё для 7 конкурсантов. Награда достанется и лучше песне. Она будет аранжирована, исполнена солистами «Байкала» в сопровождении Национального оркестра Бурятии и пополнит репертуар театра.

Организаторы сохранят интригу и объявят имена победителей 14 июля на фестивале «Ночь Ёхора». Там же, пройдёт конкурс исполнителей бурятских песен, участие в котором может принять любой желающий и получить ценные призы. Главное условие для конкурсантов – исполнение «а капелла». 
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии подвели итоги конкурса «Ускользающее наследие»
Общество, 06.07.2018
Имена победителей объявят 14 июля на фестивале «Ночь Ёхора»
Осуждённые Бурятии выращивают овощи
Общество, 06.07.2018
Они выращивают помидоры, огурцы и кабачки
В Бурятии проходит обмен делегациями ветеранов с Монголией
Общество, 06.07.2018
В этом году ветераны окунулись в атмосферу «активного долголетия»
Творческие коллективы Иркутска поборются за премию «ARTIS-2018»
Общество, 06.07.2018
Участие смогут принять дети и подростки
В Забайкалье ожидается резкое ухудшение погоды
Общество, 06.07.2018
Ожидаются ливневые дожди, грозы, сильный ветер
Улан-удэнцам не даёт спать громкая музыка из машин на «Пионере»
Улан-удэнцам не даёт спать громкая музыка из машин на «Пионере»
Общество, 06.07.2018
Любители автомобилей и очень громкой музыки почти каждую ночь занимают площадку возле торгового центра
В Забайкалье по тревоге подняли соединение МТО
Общество, 06.07.2018
Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) в Забайкальском крае были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности
Жителям Бурятии напомнили об ответственности за ложный вызов
Жителям Бурятии напомнили об ответственности за ложный вызов
Общество, 06.07.2018
Штраф за это нарушение доходит до 500 тысяч рублей
Машины улан-удэнцев засыпало грязью на парковке
Машины улан-удэнцев засыпало грязью на парковке
Общество, 06.07.2018
Водители практически откапывали автомобили из грязи
Улан-удэнцев приглашают на выставку редких книг
Общество, 06.07.2018
Жители смогут увидеть издания по психологии
Названы победители международного форума «Байкал»
Общество, 06.07.2018
В Иркутской области подвели итоги работы международного молодёжного форума «Байкал»
В Бурятии изменится расписание нескольких поездов
Общество, 06.07.2018
Расписание нескольких пассажирских поездов изменится на 10 дней
Монгольские моринхууристы дадут два концерта в Улан-Удэ
Монгольские моринхууристы дадут два концерта в Улан-Удэ
Общество, 06.07.2018
Выступления знаменитого ансамбля моринхуристов Монголии состоятся 19 июля в Бурятской филармонии и 21 июля на фестивале «Голос кочевников»
Иркутский метатель копья завоевал серебро первенства Европы
Общество, 06.07.2018
Иркутянин Алексей Бурцев завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по лёгкой атлетике среди слабослышащих
На вокзалах Бурятии пассажирам дарят подарки
Общество, 06.07.2018
Восточно-Сибирская железная дорога проводит праздничные мероприятия для работников и пассажиров в канун Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^