В Бурятии подвели итоги конкурса «Ускользающее наследие»

Имена победителей объявят 14 июля на фестивале «Ночь Ёхора»



Театр «Байкал» подвёл итоги конкурса «Ускользающее наследие». Конкурс проходил на протяжении двух месяцев, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



2 июля состоялось заседание экспертного жюри в ходе которого было оценено более 150 заявок из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.



На протяжении пяти часов члены жюри просмотрели более 500 роликов, среди которых архивные семейные аудио-, видеозаписи и рукописи. Работы оценивались по нескольким критериям – уникальная мелодика, старинные мелизмы и подлинный текст песни.



В состав конкурсной комиссии вошли 5 знатоков бурятского фольклора. Заслуженный деятель искусств России, директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев, Заслуженный работник культуры Бурятии Жаргалма Цынгуева, этнограф Дарима Николаева, преподаватель кафедры народного пения ВСГИК Соелма Маншеева и заведующая сектором бурятского фольклора РЦНТ Арюна Банзаракцаева.



Члены жюри отметили творческий подход конкурсантов. Дедушки и бабушки, исполняли малоизвестные бурятские песни и ульгэры на фоне гор, степей, сидя на лавке, убаюкивая внуков и даже играя на морин хууре. Работы были представлены как в виде коротких вайнов, так и полноценных короткометражных фильмов.



По результатам конкурсного отбора были определены 3 победителя, которые получат путёвки во Всероссийские детские лагеря «Океан» и «Орлёнок», а также, специальный приз IPhone X.



Кроме, жюри учредили дополнительные призы ещё для 7 конкурсантов. Награда достанется и лучше песне. Она будет аранжирована, исполнена солистами «Байкала» в сопровождении Национального оркестра Бурятии и пополнит репертуар театра.



Организаторы сохранят интригу и объявят имена победителей 14 июля на фестивале «Ночь Ёхора». Там же, пройдёт конкурс исполнителей бурятских песен, участие в котором может принять любой желающий и получить ценные призы. Главное условие для конкурсантов – исполнение «а капелла».

