По данным Бурятского гидрометцентра 7 июля по северной половине сильные ливневые дожди, усиление ветра до 15-20 м/с
7 июля по республике местами дожди, грозы, по северной половине сильные ливневые дожди. Ветер северо-западный 5-10, местами 15-20 м/с. Температура ночью 9-14, по юго-западу и северо-востоку до 2-7, днём 20-25, местами 10-15 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём до 14 м/с. Температура ночью 8-10, днём 20-22 тепла.
В Бурятии местами ливни
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Общество, 07.07.2018
По данным Бурятского гидрометцентра 7 июля по северной половине сильные ливневые дожди, усиление ветра до 15-20 м/с
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