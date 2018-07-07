В Бурятии местами ливни

По данным Бурятского гидрометцентра 7 июля по северной половине сильные ливневые дожди, усиление ветра до 15-20 м/с



7 июля по республике местами дожди, грозы, по северной половине сильные ливневые дожди. Ветер северо-западный 5-10, местами 15-20 м/с. Температура ночью 9-14, по юго-западу и северо-востоку до 2-7, днём 20-25, местами 10-15 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём до 14 м/с. Температура ночью 8-10, днём 20-22 тепла.