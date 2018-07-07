Жителей Бурятии приглашают на День семьи



8 июля в 17 часов в парке «Юбилейный» пройдёт семейный фестиваль «Счастливы вместе». Праздник откроет парад семей «Вместе весело шагать», который соберёт 50 семей республики.



В праздничной программе также запланировано выступление творческих коллективов, вручение благодарственных писем и подарочных сертификатов, спортивные дворовые игры, мастер-класс по бачате, работа фотозон», конкурсы рисунков «Моя семья» и другие. В рамках фестиваля организаторы наградят специальным призом самую активную семью.



Праздник проводится с 2014 года. В прошлом году фестиваль собрал более 250 человек.

