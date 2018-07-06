Ожидаются ливневые дожди, грозы, сильный ветер
7-9 июля в северных районах Забайкалья ожидаются ливневые дожди, грозы, сильный ветер.
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю напоминает о правилах поведения при неблагоприятных природных явлениях.
При приближении грозы лучше воздержаться от поездок и прогулок, недопустим выход на воду для купания или рыбной ловли. Из-за усиления ветра, который обычно сопровождает грозу, держитесь вдали от слабо укреплённых конструкций, деревьев и линий электропередач.
В Забайкалье ожидается резкое ухудшение погоды
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