В Забайкалье ожидается резкое ухудшение погоды

Ожидаются ливневые дожди, грозы, сильный ветер



7-9 июля в северных районах Забайкалья ожидаются ливневые дожди, грозы, сильный ветер.



Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю напоминает о правилах поведения при неблагоприятных природных явлениях.



При приближении грозы лучше воздержаться от поездок и прогулок, недопустим выход на воду для купания или рыбной ловли. Из-за усиления ветра, который обычно сопровождает грозу, держитесь вдали от слабо укреплённых конструкций, деревьев и линий электропередач.