Врачи используют современный подход выявления инфекционных заболеваний
В лаборатории «Республиканской клинической инфекционной больницы» в 2018 году внедрены новые спектры исследований, сообщили в пресс-службе Минздрава Бурятии.
Метод ПЦР (полимеразной цепной реакции) является высокоэффективным в диагностике коклюша, обладает высокой диагностической специфичностью, достигающей 100%.
Использование данного метода рекомендовано в первые три недели от начала клинических проявлений заболевания, то есть в ранний период.
В отличие от других лабораторных методов, ПЦР является эффективным на фоне лечения антибактериальными препаратами. Также он используется при обследовании детей раннего возраста, в отличие от более старших детей и взрослых, когда возможно возрастание числа ложноположительных результатов.
У лиц, вакцинированных против коклюша, положительный результат данного метода может свидетельствовать о транзиторном носительстве патогена, а не об активной форме заболевания.
В больницах Бурятии лечат коклюш по-новому
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