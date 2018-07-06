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В больницах Бурятии лечат коклюш по-новому

Общество, 
Врачи используют современный подход выявления инфекционных заболеваний

В лаборатории «Республиканской клинической инфекционной больницы» в 2018 году внедрены новые спектры исследований, сообщили в пресс-службе Минздрава Бурятии.

Метод ПЦР (полимеразной цепной реакции) является высокоэффективным в диагностике коклюша, обладает высокой диагностической специфичностью, достигающей 100%.

Использование данного метода рекомендовано в первые три недели от начала клинических проявлений заболевания, то есть в ранний период.

В отличие от других лабораторных методов, ПЦР является эффективным на фоне лечения антибактериальными препаратами. Также он используется при обследовании детей раннего возраста, в отличие от более старших детей и взрослых, когда возможно возрастание числа ложноположительных результатов.

У лиц, вакцинированных против коклюша, положительный результат данного метода может свидетельствовать о транзиторном носительстве патогена, а не об активной форме заболевания.
 
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