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В Забайкалье по тревоге подняли соединение МТО

Общество, 
Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) в Забайкальском крае были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности

Подразделения МТО совершили марши в заданные районы. После прибытия специалисты приступили к выполнению нормативов по развёртыванию полевых лагерей, мобильных мастерских по ремонту техники и вооружения, современных подвижных полевых кухонь и банно-прачечных комплексов.

В ходе проверки военнослужащие отработают эвакуацию условно выведенной из строя техники с поля боя и её ремонт в полевых условиях.

Особое внимание будет уделено вопросам организации подвоза воды, развертыванию полевых заправочных станций, а также прокладке более 20 километров топливных магистралей.

Кроме того, военнослужащие отработают доставку боеприпасов и грузов различного назначения на позиции войск, водители выполнят нормативы по движению в составе колонны по пересечённой местности.

В ходе практической части также будут отработаны вопросы организации охраны и обороны объектов, отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп.

Всего к проверке боевой готовности привлечено более 1000 человек, задействовано более 350 единиц техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

военнослужащие
 
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