Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) в Забайкальском крае были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности
Подразделения МТО совершили марши в заданные районы. После прибытия специалисты приступили к выполнению нормативов по развёртыванию полевых лагерей, мобильных мастерских по ремонту техники и вооружения, современных подвижных полевых кухонь и банно-прачечных комплексов.
В ходе проверки военнослужащие отработают эвакуацию условно выведенной из строя техники с поля боя и её ремонт в полевых условиях.
Особое внимание будет уделено вопросам организации подвоза воды, развертыванию полевых заправочных станций, а также прокладке более 20 километров топливных магистралей.
Кроме того, военнослужащие отработают доставку боеприпасов и грузов различного назначения на позиции войск, водители выполнят нормативы по движению в составе колонны по пересечённой местности.
В ходе практической части также будут отработаны вопросы организации охраны и обороны объектов, отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп.
Всего к проверке боевой готовности привлечено более 1000 человек, задействовано более 350 единиц техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Забайкалье по тревоге подняли соединение МТО
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Врачи используют современный подход выявления инфекционных заболеваний
Штраф за это нарушение доходит до 500 тысяч рублей
Водители практически откапывали автомобили из грязи
Жители смогут увидеть издания по психологии
В Иркутской области подвели итоги работы международного молодёжного форума «Байкал»
Расписание нескольких пассажирских поездов изменится на 10 дней
Выступления знаменитого ансамбля моринхуристов Монголии состоятся 19 июля в Бурятской филармонии и 21 июля на фестивале «Голос кочевников»
Иркутянин Алексей Бурцев завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по лёгкой атлетике среди слабослышащих
Восточно-Сибирская железная дорога проводит праздничные мероприятия для работников и пассажиров в канун Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля
На вододромах в Бурятии около 400 военнослужащих завершили занятия по форсированию водных преград
Также в мероприятии будет участвовать делегация из Бурятии
Семье сейчас необходима финансовая помощь
В Улан-Удэ проводятся работы по озеленению территорий
С 11 по 15 июля на Центральном стадионе Бурятии пройдут всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы Байкала»
Верность предсказания можно будет узнать на предстоящем матче 7 июля