В Забайкалье по тревоге подняли соединение МТО

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) в Забайкальском крае были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности



Подразделения МТО совершили марши в заданные районы. После прибытия специалисты приступили к выполнению нормативов по развёртыванию полевых лагерей, мобильных мастерских по ремонту техники и вооружения, современных подвижных полевых кухонь и банно-прачечных комплексов.



В ходе проверки военнослужащие отработают эвакуацию условно выведенной из строя техники с поля боя и её ремонт в полевых условиях.



Особое внимание будет уделено вопросам организации подвоза воды, развертыванию полевых заправочных станций, а также прокладке более 20 километров топливных магистралей.



Кроме того, военнослужащие отработают доставку боеприпасов и грузов различного назначения на позиции войск, водители выполнят нормативы по движению в составе колонны по пересечённой местности.



В ходе практической части также будут отработаны вопросы организации охраны и обороны объектов, отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп.



Всего к проверке боевой готовности привлечено более 1000 человек, задействовано более 350 единиц техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



