Штраф за это нарушение доходит до 500 тысяч рублей
7-ой Мухоршибирский отряд ГПС Бурятия напомнил жителям Бурятии об ответственности за ложный вызов.
Их можно условно разделить на два типа: «ошибочный» и «преднамеренный». За «ошибочным» стоят люди, принимающие за пожар водяной пар, дым от огневых работ, способное с расстояния показаться задымлением. Такие вызовы, хоть и являются ложными, но законом не караются.
«Преднамеренный» - это заведомо ложный вызов специализированных служб и карается по всей строгости закона. При вызове спецслужб (пожарная охрана, полиция, скорая помощь) из хулиганских побуждений, без всяких на то причин, гражданин должен быть готов к привлечению к административной ответственности, а в случае сообщения о теракте – к уголовной.
Ответственность за данные действия влечёт наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Ложное же сообщение о теракте подразумевает уголовную ответственность. Наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осуждённого за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трёх лет, либо принудительными работами на срок от двух до трёх лет.
Жителям Бурятии напомнили об ответственности за ложный вызов
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