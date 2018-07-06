Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Июля

05 Июля

Популярное

Жителям Бурятии напомнили об ответственности за ложный вызов

Жителям Бурятии напомнили об ответственности за ложный вызов
Общество,  Фото:pixabay.com
Штраф за это нарушение доходит до 500 тысяч рублей

7-ой Мухоршибирский отряд ГПС Бурятия напомнил жителям Бурятии об ответственности за ложный вызов.

Их можно условно разделить на два типа: «ошибочный» и «преднамеренный». За «ошибочным» стоят люди, принимающие за пожар водяной пар, дым от огневых работ, способное с расстояния показаться задымлением. Такие вызовы, хоть и являются ложными, но законом не караются.

«Преднамеренный» - это заведомо ложный вызов специализированных служб и карается по всей строгости закона. При вызове спецслужб (пожарная охрана, полиция, скорая помощь) из хулиганских побуждений, без всяких на то причин, гражданин должен быть готов к привлечению к административной ответственности, а в случае сообщения о теракте – к уголовной.

Ответственность за данные действия влечёт наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Ложное же сообщение о теракте подразумевает уголовную ответственность. Наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осуждённого за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трёх лет, либо принудительными работами на срок от двух до трёх лет.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В больницах Бурятии лечат коклюш по-новому
Общество, 06.07.2018
Врачи используют современный подход выявления инфекционных заболеваний
Жителям Бурятии напомнили об ответственности за ложный вызов
Жителям Бурятии напомнили об ответственности за ложный вызов
Общество, 06.07.2018
Штраф за это нарушение доходит до 500 тысяч рублей
Машины улан-удэнцев засыпало грязью на парковке
Машины улан-удэнцев засыпало грязью на парковке
Общество, 06.07.2018
Водители практически откапывали автомобили из грязи
Улан-удэнцев приглашают на выставку редких книг
Общество, 06.07.2018
Жители смогут увидеть издания по психологии
Названы победители международного форума «Байкал»
Общество, 06.07.2018
В Иркутской области подвели итоги работы международного молодёжного форума «Байкал»
В Бурятии изменится расписание нескольких поездов
Общество, 06.07.2018
Расписание нескольких пассажирских поездов изменится на 10 дней
Монгольские моринхууристы дадут два концерта в Улан-Удэ
Монгольские моринхууристы дадут два концерта в Улан-Удэ
Общество, 06.07.2018
Выступления знаменитого ансамбля моринхуристов Монголии состоятся 19 июля в Бурятской филармонии и 21 июля на фестивале «Голос кочевников»
Иркутский метатель копья завоевал серебро первенства Европы
Общество, 06.07.2018
Иркутянин Алексей Бурцев завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по лёгкой атлетике среди слабослышащих
На вокзалах Бурятии пассажирам дарят подарки
Общество, 06.07.2018
Восточно-Сибирская железная дорога проводит праздничные мероприятия для работников и пассажиров в канун Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля
В Бурятии танкисты занимаются подводным плаванием
В Бурятии танкисты занимаются подводным плаванием
Общество, 06.07.2018
На вододромах в Бурятии около 400 военнослужащих завершили занятия по форсированию водных преград
В Иркутской области пройдёт международный детский форум
В Иркутской области пройдёт международный детский форум
Общество, 06.07.2018
Также в мероприятии будет участвовать делегация из Бурятии
Умер известный ангарский скульптор и журналист
Общество, 06.07.2018
Семье сейчас необходима финансовая помощь
В Улан-Удэ обрезали 149 деревьев вдоль дорог
В Улан-Удэ обрезали 149 деревьев вдоль дорог
Общество, 06.07.2018
В Улан-Удэ проводятся работы по озеленению территорий
Всероссийский турнир «Стрелы Байкала» пройдёт в Улан-Удэ
Всероссийский турнир «Стрелы Байкала» пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 06.07.2018
С 11 по 15 июля на Центральном стадионе Бурятии пройдут всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы Байкала»
Кот из Бурятии предсказал победу России над Хорватией
Кот из Бурятии предсказал победу России над Хорватией
Общество, 06.07.2018
Верность предсказания можно будет узнать на предстоящем матче 7 июля

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^