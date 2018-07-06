Жители смогут увидеть издания по психологии
В Национальной библиотеке пройдёт выставка отдела редких и ценных книг «Отраженье исчезнувших лет. Издания 19 - начала 20 веков», где гостям покажут экспозицию по психологии.
Участники мероприятия увидят труды Эрнста Маха - «Анализ ощущений и отношение физического к психическому» и «Познание и заблуждение: очерки по психологии исследования». Особое место занимают книги французского психолога Теодюля Рибо «Творческое воображение» (1901), «Болезни личности» (1886) и «Болезни памяти» (1881). Будут представлены сочинения и русских учёных, например, очерк «К вопросу, что такое сознание?» (1917) Сахарова.
В читальном зале отдела редких и ценных книг можно ознакомиться со всеми представленными изданиями. Выставка открыта весь июль с 9 до 18 часов, кроме пятницы и воскресенья, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки.
Улан-удэнцев приглашают на выставку редких книг
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Врачи используют современный подход выявления инфекционных заболеваний
Штраф за это нарушение доходит до 500 тысяч рублей
Водители практически откапывали автомобили из грязи
Жители смогут увидеть издания по психологии
В Иркутской области подвели итоги работы международного молодёжного форума «Байкал»
Расписание нескольких пассажирских поездов изменится на 10 дней
Выступления знаменитого ансамбля моринхуристов Монголии состоятся 19 июля в Бурятской филармонии и 21 июля на фестивале «Голос кочевников»
Иркутянин Алексей Бурцев завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по лёгкой атлетике среди слабослышащих
Восточно-Сибирская железная дорога проводит праздничные мероприятия для работников и пассажиров в канун Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля
На вододромах в Бурятии около 400 военнослужащих завершили занятия по форсированию водных преград
Также в мероприятии будет участвовать делегация из Бурятии
Семье сейчас необходима финансовая помощь
В Улан-Удэ проводятся работы по озеленению территорий
С 11 по 15 июля на Центральном стадионе Бурятии пройдут всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы Байкала»
Верность предсказания можно будет узнать на предстоящем матче 7 июля