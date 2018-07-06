В Улан-Удэ обрезали 149 деревьев вдоль дорог

В Улан-Удэ проводятся работы по озеленению территорий



Ещё весной в общественных местах были посажены деревья и кустарники. Выполнены работы по формовочной обрезке, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Уже завершено устройство газонов. Их общая площадь составила 5605 квадратных метров. За цветочным оформлением городских клумб регулярно ведётся уход – полив и прополка.



Сейчас идёт работа по удалению аварийных деревьев, стрижке живой изгороди, поливу древесно-кустарниковых насаждений и газонов. Удаляются сухостойные деревья. Выполнена вырезка поросли деревьев.



По предписаниям ГИБДД обрезаны 149 деревьев вдоль магистральных дорог. Работы продолжаются. В общественных местах косят травостой.

