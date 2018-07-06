Мальчик сидел в лесу и плакал
В Иркутской области сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Боханский» успешно нашёл 7-летнего мальчика, вчера потерявшегося вблизи посёлка Тараса.
Сообщение от родителей поступило в дежурную часть поздно вечером. Сначала они сами попытались найти сына, но после неудачных поисков обратились за помощью в полицию.
Участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска уже через 20 минут после сообщения прибыли в посёлок и приступили к розыску.
В течение часа полицейские установили все возможные контакты пропавшего, опросили друзей и соседей, обследовали все места возможного пребывания мальчика.
Примерно в километре от посёлка участковый уполномоченный лейтенант полиции Владимир Заптуев, обследуя лесной массив на служебном автомобиле, на борту которого находилась и мать ребёнка, нашел пропавшего.
Мальчик сидел в лесу и плакал. Увидев маму, он бросился к ней.
Противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Сейчас он находится дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области полицейский нашёл потерявшего ребёнка в лесу
Общество, Фото:
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