В Иркутской области полицейский нашёл потерявшего ребёнка в лесу

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мальчик сидел в лесу и плакал



В Иркутской области сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Боханский» успешно нашёл 7-летнего мальчика, вчера потерявшегося вблизи посёлка Тараса.



Сообщение от родителей поступило в дежурную часть поздно вечером. Сначала они сами попытались найти сына, но после неудачных поисков обратились за помощью в полицию.



Участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска уже через 20 минут после сообщения прибыли в посёлок и приступили к розыску.



В течение часа полицейские установили все возможные контакты пропавшего, опросили друзей и соседей, обследовали все места возможного пребывания мальчика.



Примерно в километре от посёлка участковый уполномоченный лейтенант полиции Владимир Заптуев, обследуя лесной массив на служебном автомобиле, на борту которого находилась и мать ребёнка, нашел пропавшего.



Мальчик сидел в лесу и плакал. Увидев маму, он бросился к ней.



Противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Сейчас он находится дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

