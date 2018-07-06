В Бурятии вырос спрос на консультации Кадастровой палаты

Чаще всего жители задают вопросы по предоставлению земельных участков



Всего за полгода в Кадастровую палату по Бурятии обратилось 60 человек по вопросам, относящимся к операциям с недвижимостью. Чаще всего жители республики консультируются по предоставлению земельных участков, оформлению жилого дома в собственность и исправлению сведений о местоположении границ земельных участков.



Учреждение приступило к оказанию консультационных услуг в прошлом году. Специалисты предоставляют гражданам информацию, необходимую для совершения сделок с недвижимостью, помогают подготовить пакет документов, составить договор и многое другое.



Кроме того, консультации специалистов палаты помогут собственникам недвижимости предотвратить действия мошенников, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Бурятии.

