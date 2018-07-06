В братском ТЦ «Июль» запретили детские развлечения

Развлекательные услуги в здании не соответствуют регламенту



Прокуратура Братска направила иск в городской суд с требованием приостановить деятельность торгового центра «Июль». В здании действуют магазин и детский развлекательный центр.



По результатам проверки специалисты выявили нарушения градостроительного законодательства и требований пожарной безопасности. В ходе рассмотрения иска собственник здания и арендаторы устранили нарушения.



Однако суд запретил оказывать развлекательные услуги в здании из-за несоответствия градостроительному регламенту до получения разрешения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

