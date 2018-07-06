Известный блогер на внедорожнике давил цветы по дороге на Байкале

















Ролик начинается на федеральной трассе от Красноярска до Иркутска, где вдоль дороги Сергей увидел огромное синее пятно, оказавшееся полем васильков.



- Когда я повернул голову и увидел, что это поле васильков, мы не смогли проехать мимо и развернулись, покатались по этим цветам и устроили фотосессию, - рассказал Сергей.



Но этого съёмочной группе было мало, и они поехали на другое поле уже из белых одуванчиков.



- Наше кругосветное путешествие связано с юбилеем нашего партнёра Land Rover. Компании исполняется 70 лет. Мы подумали, что у нас есть 2 машины, а давайте напишем этими машинами цифру 70, - рассказал блогер.



После того, как они сделали фотосессию, сняв разлетающиеся одуванчики, члены экспедиции доехали до Иркутска. После 7-дневной дороги без перерыва их ожидал выходной.



В Иркутске Доля посетил Центральный рынок, гдде хотел купить настоящего байкальского омуля. Но из-за запрета на вылов ему этого сделать не удалось.



Попробовать красную икру Сергею всё-таки получилось. Правда в ресторане отеля. Её он сравнил со своей экспедицией.



- Я ем красную икру, смотрю на эту ложку и понимаю, что наша экспедиция похожа на эту ложку с красной икрой. Впечатлений, которые мы получаем, настолько много, что их невозможно удержать. Они как эти икринки, сваливаются с этой ложки, так и впечатления сваливаются на нас, потому что, мы в кругосветном путешествие, это мечта детства,- сказал он.



На следующий день путешественники отправились в сторону Улан-Удэ и по пути заехали на Байкал.



- Вода очень холодная, где-то 5 градусов, для съёмки маленького ролика мне пришлось встать в воду, но ноги свело сразу и их начало сдавливать. Водичка тут не прям байкальская, всё тут в каких-то водорослях, семечках, вообще в какой-то дряни, нет впечатления, что мы на самом чистом озере, - сказал Сергей.



Первое, что показали в ролике про столицу Бурятии, - памятник Ленину на площади Советов.



- В мире не существует больше головы Ленина, чем вот эта, мы в Улан-Удэ, - рассказал подписчика Доля.



В панорамной съёмке он показал площадь Советов, памятник «Гостеприимная Бурятия».



В Улан-Удэ Сергей Доля попробовал бурятскую кухню, особенно ему понравились буузы. В конце видео Доля, лёжа без сил на кресле, сказал, что это было безумно вкусно.



Ролик набрал уже почти шесть тысячи просмотров. Правда, подписчиков возмутило, что путешественник давил цветы своим внедорожником.



«Давить колёсами цветы по крайней мере сомнительное мероприятие.»



«Ребята, вырежьте сюжет с цветами под колёсами пока не поздно, заплюют.»



«А ещё многие спрашивают, почему москвичей нигде не любят - да потому что приедут такие богатенькие, изгадят природу и свалят. Ну как такое можно придумать: мы увидели поле цветов и решили по ним покататься!!! Это в голове не укладывается!!!»





Известный блогер-путешественник Сергей Доля 1 июля на своём YouTube-канале объявил о выпуске серий видеороликов, посвящённых 70-дневному кругосветному путешествию.В одном из выпусков его маршрут проходил через Красноярск - Иркутск - Байкал - Улан-Удэ.