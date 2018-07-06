Жители Бурятии смогут сообщить о коррупции на горячую линию

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии будет работать линия о фактах правонарушений



С 9 по 13 июля управлением Роспотребнадзора по республике будет организована работа «горячей линии» по фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны сотрудников.



Граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица могут обратиться ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов, перерыв с 12:00 до 12:45 часов по телефону 8(3012)41-34-81.



В целях противодействия коррупционным правонарушениям со стороны сотрудников управления, в круглосуточном режиме функционирует «телефона доверия» (3012) 37-23-30.

