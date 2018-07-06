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Жителям Бурятии рассказали, как избежать инсульта в жару

Жителям Бурятии рассказали, как избежать инсульта в жару
Общество,  Фото:pixabay.com
В жаркую погоду тело теряет много влаги, что создаёт риск инсульта

Лето – сезон инсультов. В жаркую погоду тело теряет много влаги, что способствует «сгущению крови» и образованию тромбов.

- При закупорке кровеносного сосуда тромбом возникает ишемический или геморрагический инсульт. То есть острое нарушение кровообращения - заболевание с тяжёлыми последствиями для здоровья, - сообщает пресс-служба БСМП.

Как правило, в особой зоне риска люди пожилого возраста – от 60 лет и старше. Но в последнее время врачи отмечают, что инсульт «молодеет». Все чаще он регистрируется у людей от 30 до 40 лет, при этом, обычно, мужчин.

Причин несколько, в первую очередь это генетическая предрасположенность. Если мама или папа имеют проблемы с сосудами – надо бить тревогу.

- Нужно заранее обследоваться и принимать меры по предупреждению инсульта, для этого достаточно сдать кровь на анализ, - говорит заведующий неврологическим отделением БСМП имени Ангапова Борис Цыренов.

В группе риска также молодые курильщики и отчаянные трудоголики. Перегрузка на работе сказывается в первую очередь на давлении, а давление напрямую влияет на возникновение инсульта.

Существует три основных признака инсульта.

- Попросите поднять руки, улыбнуться и назвать свою фамилию. Если вы заметили нарушение речи, при улыбке видно, что у человека перекосилось лицо, а при поднятии рук, одна рука непроизвольно опустилась, немедленно вызывайте «скорую», - говорит Борис Цыдыпович.

Даже если отмечен только один признак, необходимо немедленно позвонить в больницу и сообщить о своих подозрениях. Будьте отзывчивее к окружающим, не проходите мимо человека, которому стало плохо, рекомендуют медики.

Самое эффективное время для лечения – первые четыре часа. В это время можно провести тромболитическую терапию (восстановить кровоток в сосуде). В этом случае, последствия для здоровья минимальны, пациент быстро восстановится. Если обратились позже, то это чревато тяжёлыми последствиям - парализация, нарушение речи и зрения, в некоторых случаях смерть.

Реабилитация после пережитого инсульта может длиться больше года. Не маловажный момент – психологические расстройства, которые пациент испытывает, теряя способность самообслуживания.

- Основными причинами депрессии являются обездвиженность, беспомощность, зависимость от окружающих, речевые расстройства, социальная изоляция, изменение положения в семье и на работе, отсутствие средств к существованию, - говорит заведующая отделением восстановительного лечения БСМП им. Ангапова Людмила Яковлева.

Очень важно в этот момент всесторонне поддержать больного, без содействия родных период восстановления растягивается на годы. Понятно, что ухаживать за обездвиженным человеком сложно, но именно от правильного ухода и доброжелательного отношения зависит скорость реабилитации.

Избежать инсульт можно не перетруждаясь, особенно не рекомендуется долго работать на улице под палящим солнцем. В жаркий день врачи рекомендуют оставаться дома, пить как минимум два литра воды в сутки, и главное - отдыхать. Людям, страдающим от скачков давления, кроме всего вышеперечисленного, нужно постоянно контролировать давление.

Справка:

Заболеваемость инсультом в России составляет 2,5–3 случая на 1000 населения в год. В большинстве случаев у больных, перенёсших инсульт, в определённой степени восстанавливаются нарушенные функции. Инвалидизация вследствие инсульта занимает первое место в стране (40–50 % среди патологий, являющейся причиной инвалидности).
 
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