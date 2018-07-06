Жителям Бурятии рассказали, как избежать инсульта в жару

В жаркую погоду тело теряет много влаги, что создаёт риск инсульта



Лето – сезон инсультов. В жаркую погоду тело теряет много влаги, что способствует «сгущению крови» и образованию тромбов.



- При закупорке кровеносного сосуда тромбом возникает ишемический или геморрагический инсульт. То есть острое нарушение кровообращения - заболевание с тяжёлыми последствиями для здоровья, - сообщает пресс-служба БСМП.



Как правило, в особой зоне риска люди пожилого возраста – от 60 лет и старше. Но в последнее время врачи отмечают, что инсульт «молодеет». Все чаще он регистрируется у людей от 30 до 40 лет, при этом, обычно, мужчин.



Причин несколько, в первую очередь это генетическая предрасположенность. Если мама или папа имеют проблемы с сосудами – надо бить тревогу.



- Нужно заранее обследоваться и принимать меры по предупреждению инсульта, для этого достаточно сдать кровь на анализ, - говорит заведующий неврологическим отделением БСМП имени Ангапова Борис Цыренов.



В группе риска также молодые курильщики и отчаянные трудоголики. Перегрузка на работе сказывается в первую очередь на давлении, а давление напрямую влияет на возникновение инсульта.



Существует три основных признака инсульта.



- Попросите поднять руки, улыбнуться и назвать свою фамилию. Если вы заметили нарушение речи, при улыбке видно, что у человека перекосилось лицо, а при поднятии рук, одна рука непроизвольно опустилась, немедленно вызывайте «скорую», - говорит Борис Цыдыпович.



Даже если отмечен только один признак, необходимо немедленно позвонить в больницу и сообщить о своих подозрениях. Будьте отзывчивее к окружающим, не проходите мимо человека, которому стало плохо, рекомендуют медики.



Самое эффективное время для лечения – первые четыре часа. В это время можно провести тромболитическую терапию (восстановить кровоток в сосуде). В этом случае, последствия для здоровья минимальны, пациент быстро восстановится. Если обратились позже, то это чревато тяжёлыми последствиям - парализация, нарушение речи и зрения, в некоторых случаях смерть.



Реабилитация после пережитого инсульта может длиться больше года. Не маловажный момент – психологические расстройства, которые пациент испытывает, теряя способность самообслуживания.



- Основными причинами депрессии являются обездвиженность, беспомощность, зависимость от окружающих, речевые расстройства, социальная изоляция, изменение положения в семье и на работе, отсутствие средств к существованию, - говорит заведующая отделением восстановительного лечения БСМП им. Ангапова Людмила Яковлева.



Очень важно в этот момент всесторонне поддержать больного, без содействия родных период восстановления растягивается на годы. Понятно, что ухаживать за обездвиженным человеком сложно, но именно от правильного ухода и доброжелательного отношения зависит скорость реабилитации.



Избежать инсульт можно не перетруждаясь, особенно не рекомендуется долго работать на улице под палящим солнцем. В жаркий день врачи рекомендуют оставаться дома, пить как минимум два литра воды в сутки, и главное - отдыхать. Людям, страдающим от скачков давления, кроме всего вышеперечисленного, нужно постоянно контролировать давление.



Справка:



Заболеваемость инсультом в России составляет 2,5–3 случая на 1000 населения в год. В большинстве случаев у больных, перенёсших инсульт, в определённой степени восстанавливаются нарушенные функции. Инвалидизация вследствие инсульта занимает первое место в стране (40–50 % среди патологий, являющейся причиной инвалидности).

